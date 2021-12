Doppia pista a sorpresa: la Juventus prepara l’addio di Arthur

La Juventus è pronta a dire addio ad Arthur: per la cessione del brasiliano, spuntano due sorprendenti piste

La trasferta in casa del Bologna di Mihajlovic per provare a tenere il passo delle squadre di vertice, alimentando la difficile rimonta in Serie A. È questo il piano di Massimiliano Allegri per la sua Juventus, in attesa che la prossima imminente sessione di calciomercato possa regalare sorprese alla rosa allenata dal tecnico livornese. In tal senso, uno dei grandi candidati a salutare Torino già nelle prossime settimane è il brasiliano Arthur Melo. L’ex Barcellona non è riuscito a convincere i vertici bianconeri ed è per questo che già a gennaio potrebbe dire addio.

Sono diverse le opzioni sul tavolo, in Italia ed Europa, per il talento 25enne arrivato solo un anno e mezzo fa nello scambio con Pjanic, finito in Catalogna. Adesso, però, per Arthur potrebbe prospettarsi una doppia clamorosa opzione per l’immediato futuro. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Fichajes.net’, sarebbero due le destinazioni che con il passare dei giorni potrebbero diventare decisamente concrete per la Juventus al fine di cedere il centrocampista.

In primo piano vi è il Gremio, club nel quale Arthur è nato e cresciuto calcisticamente. Nonostante la scadenza fissata al 30 giugno 2025, la società brasiliana è una di quelle che ha mostrato maggiore interesse nel riabbracciare subito Arthur.

Attenzione però anche al Flamengo che, arrivato secondo in campionato, punta a migliorarsi con un acquisto di assoluto spessore per la mediana rossonera.

In questa stagione agli ordini di Allegri, Arthur ha accumulato 8 presenze in soli 256′ sul rettangolo verde.