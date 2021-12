Juventus, colpaccio in attacco: Conte chiede il big in cambio

La Juventus si prepara a rinforzare la rosa e cerca il colpo importantissimo in attacco: Conte chiede il big in cambio

È un periodo particolare quello che sta vivendo la Juventus, che deve provare a rialzarsi in maniera definitiva nelle prossime gare per poter raggiungere le prime posizioni in classifica. Attualmente i bianconeri sono troppo dietro alle prime quattro di Serie A e serve una serie importante di vittorie per non perdere la qualificazione alla prossima Champions League.

Calciomercato Juventus, si sogna il colpo Kane: Conte chiede Chiesa

La Juventus ricorre al calciomercato per provare a rinforzare la propria rosa e c’è sicuramente bisogno di una nuova punta, viste anche le difficoltà che si stanno avendo avanti. Secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbe addirittura Harry Kane nel mirino della società.

Sarebbe sicuramente un nome importantissimo ma per arrivarci c’è bisogno di un sacrificio. Dall’Inghilterra infatti fanno sapere che Antonio Conte sarebbe disposto a cederlo in cambio di Federico Chiesa, che è uno dei pochi big rimasti nella rosa della Juventus. Il Tottenham si starebbe rassegnando sul fatto di perdere Kane ma lo vorrebbe rimpiazzare a dovere.

Chiesa è uno dei calciatori sul quale la società vuole ripartire ma non è escluso che venga fatto un sacrificio per provare a rinforzare la rosa.