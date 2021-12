Calciomercato Juventus, il Barcellona sbarca a Torino: contatti in corso

La Juventus continua a lavorare tra acquisti e cessioni da urlo: il Barcellona prova il colpo in casa bianconera

Contatti in corso per il talentuoso giocatore della Juventus: Bernardeschi sarebbe finito nel mirino di Xavi per incrementare il tasso tecnico della formazione blaugrana dopo una prima parte di stagione da dimenticare.

Come svelato dal quotidiano spagnolo “Sport.es” il viaggio del Barcellona a Torino per il galà del Golden Boy è stato utile con il contatto con l’agente di Federico Bernardeschi, Federico Pastorello, proprio per parlare di una possibilità di vedere il nazionale italiano con la maglia blaugrana in vista della prossima stagione. Contatti in corso tra le parti, ma non ci sarebbe ancora un’offerta ufficiale.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi di nuovo al top con Allegri

Con l’arrivo di Massimiliano Allegri Federico Bernardeschi è tornato ad esprimersi su livelli importanti diventando nuovamente titolare della formazione bianconera. Con Pirlo il feeling non è stato dei migliori con l’ex allenatore della Juventus che l’aveva impostato come terzino sinistro. Con il tecnico livornese è tornato ad occupare il ruolo di esterno/trequartista per dare maggiore fantasia nella zona di rifinitura e di finalizzazione. Bernardeschi ha giocato già tante partite da titolare ottenendo nuovamente la fiducia del proprio allenatore. Le prossime settimane saranno decisive per decifrare il futuro del giocatore italiano, voglioso di una nuova avventura entusiasmante per quanto riguarda il prosieguo della sua carriera ad altissimi livelli.