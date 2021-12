Calciomercato Juventus, nuova pretendente per Arthur: c’è lo scambio

La Juventus è sempre alla ricerca di giocatori funzionali da affidare a Massimiliano Allegri: addio ad Arthur

Arthur potrebbe dire addio alla Juventus in vista della prossima stagione. Il centrocampista bianconero non ha trovato tanto spazio sotto la gestione Allegri: dopo l’infortunio, il brasiliano è stato poco impiegato dall’alleantore livornese.

Ora nella sessione invernale potrebbe arrivare il suo addio con Arthur voglioso di tornare a mettere in mostra il suo talento. Nelle ultime ore è stato accostato alla Lazio, ma ci sarebbe anche l’Everton sulle sue tracce per rinforzare il centrocampo di Rafa Benitez.

Calciomercato Juventus, Arthur verso l’addio: scambio in Premier

Così l’Everton potrebbe imbastire una trattativa con uno scambio in Premier League mettendo sul piatto anche il terzino sinistro Digne. Il rapporto con Rafa Benitez non è ottimale visto che c’è stato uno scambio di vedute differenti. Così lo stesso manager l’ha escluso dall’ultimo impegno con la possibilità di vedere il francese giocare altrove. L’ex allenatore del Napoli ha rivelato così la sua scelta: “Come manager devi prendere decisioni per il bene della squadra. Ho deciso che Ben Godfrey poteva essere una buona opzione per noi in questa partita. Ha fatto davvero bene, quindi sono contento. Questo è tutto”. La Juventus proverà così a rinforzare la fascia sinistra di Allegri con uno scambio importante con l’Everton.