Juventus alle strette, rischio beffa: nuovo annuncio

La Juventus rischia di veder sfumare l’approdo del top player nei prossimi mesi: arriva il nuovo annuncio che spiazza i bianconeri

Il passo falso contro il Venezia rallenta quella che per Allegri è una rimonta, in Serie A, ancora possibile nonostante i 12 punti di ritardo dall’Inter capolista. La Juventus o è già pronto a muoversi, inoltre, in sede di calciomercato. La sessione invernale di mercato è ormai alle porte, mancano poco più di due settimane alla riapertura ufficiale e per il club torinese sono diversi i nomi da tempo nel mirino per il 2022. Tra entrate ed uscite, arrivano novità per uno dei top player che piace e non poco a Massimiliano Allegri.

Il nome caldo, ormai da diversi mesi e non solo per la Juventus, è quello di Antonio Rudiger. Il centrale tedesco, in scadenza il prossimo 30 giugno con il Chelsea, è uno dei profili più intriganti, a zero, per la difesa della ‘Vecchia Signora’. In tal senso, il giornalista di ‘SportBild’ Christian Falk ha lanciato una vera e propria bomba su quello che dovrebbe essere il destino dell’ex difensore della Roma.

Juventus, colpo Rudiger: “Stanno trattando”

Falk, su Twitter, non ha lasciato spazio a troppi dubbi su quello che dovrebbe essere la prossima squadra di Rudiger. “Il Real Madrid sta negoziando il trasferimento di Antonio Rudiger”.

Un annuncio che conferma il fortissimo interesse della società di Florentino Perez, stuzzicata all’idea di un’operazione molto simile a quella che ha recentemente portato Alaba a Madrid.

“Se Rudiger dovesse lasciare il Chelsea, il Real Madrid sarebbe la sua destinazione preferita. Nessuna decisione ancora presa”, ha poi concluso Falk.