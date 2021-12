Vlahovic alla Juventus, tripla pista a gennaio: la situazione

La Juventus non smette di pensare a Dusan Vlahovic per l’attacco: concorrenza foltissima, ecco la situazione

Un inizio di stagione decisamente sopra le righe quello di Dusan Vlahovic con la maglia della Fiorentina. 17 reti, 2 assist in 18 presenze: numeri spaventosi quelli del gioiello serbo che, lontano dal rinnovo con la società di Commisso, è destinato a salutare la Toscana nelle prossime sessioni di calciomercato. Ci ha pensato e ci pensa, ormai da mesi, la Juventus di Allegri.

I problemi in attacco, con Morata che non ha convinto e che difficilmente verrà riscattato dai bianconeri, pongono Vlahovic tra le primissime scelte del club di Andrea Agnelli. In tal senso, però, con il passare delle settimane cresce la concorrenza per l’assalto al 21enne di Belgrado. Un’operazione decisamente difficile per la ‘Vecchia Signora’, soprattutto per il prossimo mese.

Juventus, Vlahovic si complica: i club in pole

A gennaio, infatti, sono altre le società in primissima fila per bussare alla porta della Fiorentina e portare Vlahovic lontano dal calcio italiano, a metà stagione. Dall’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone fino al Newcastle, passando poi per il Tottenham. Sono queste le società che già a gennaio sono disposte a sborsare oltre 70 milioni richiesti da Commisso.

Una cifra monstre, nonostante il rinnovo che stenta ad arrivare e che per la Juventus è decisamente fuori portata in questo momento.

Situazione dunque in divenire, con Vlahovic che tra poche settimane potrebbe lasciare la Serie A e l’ipotesa Juventus.