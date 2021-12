La Juventus guarda in casa Chelsea: il due per uno convince Allegri

Aria di grande rivoluzione alla Juventus dopo una prima parte di stagione decisamente sorridente: Allegri guarda in casa Chelsea, due per uno

Lontana dalla lotta scudetto, lontana soprattutto dal quarto posto che garantisce la qualificazione alla prossima Champions League. Un rendimento decisamente al di sotto delle attese elevate suscitate dal ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera.

Il tecnico toscano sembra potesse ridare nuova linfa ad una squadra che nella scorsa stagione aveva acciuffato il quarto posto all’ultima giornata. Invece, con l’addio anche di Ronaldo, la Juventus sta faticando non poco in campionato e la dirigenza è chiamata a dare nuova energia ad una rosa che presenta diversi calciatori che non stanno rendendo secondo le aspettative. Tra questi rientra sicuramente Adrien Rabiot, protagonista anche quest’anno di un continuo sali-scendi tra prestazioni importanti ed altre deludenti. Non è un segreto che il francese potrebbe lasciare Torino davanti all’offerta giusta, così come potrebbe andare via anche Alex Sandro.

Calciomercato Juventus, Rabiot e Alex Sandro: scambio con il Chelsea

Proprio Rabiot e Alex Sandro potrebbero essere proposti dalla Juventus al Chelsea per arrivare ad un profilo più adatto al gioco di Massimiliano Allegri. Si tratta di Loftus Cheek, centrocampista 25enne di grande stazza fisica, che nello scacchiere tattica del tecnico toscana sarebbe perfetto. Un innesto quindi che nelle idee di Allegri rappresenterebbe un’aggiunta ad una rosa a cui non mancano le lacune.

Proprio per questo i bianconeri offrirebbero al Chelsea sia Rabiot che Alex Sandro per avere il sì di Abramovich. Una ipotesi destinata però a naufragare davanti al muro alzato da Tuchel. Il tecnico tedesco non ha alcuna intenzione di privarsi del centrocampista inglese ed è pronto a respingere gli assalti juventini.