Conte cambia idea, Milan ‘graziato’: Allegri e Mourinho ko

Il calciomercato di Juventus e Roma potrebbe vedere una clamorosa beffa all’orizzonte: ci pensa Antonio Conte

Secondo quanto riportato da ‘Teamtalk‘, infatti, sarebbero cinque i nomi nel mirino del Tottenham per l’anno prossimo. La lista di Antonio Conte prevede un attaccante di peso ed il nome caldo può essere quello di Dusan Vlahovic. L’ex ct segue con interesse, per la difesa, Kim Min-jae del Fenerbahce mentre è a centrocampo che Conte guarda con interesse in Italia. È da tempo uno degli obiettivi degli ‘Spurs’ Franck Kessie, che è in scadenza con il Milan il prossimo 30 giugno e con ogni probabilità saluterà la squadra di Pioli.

LEGGI ANCHE >>>Spalletti mette l’Inter alle strette: sorpasso per il difensore

Attenzione, però, perchè l’allenatore del Tottenham starebbe monitorando altri profili in mezzo al campo. Il suo pupillo all’Inter, Barella, resta un obiettivo difficile ed ecco quindi che Conte potrebbe tentare l’accelerata per uno degli obiettivi principali di Mourinho e Allegri, già per gennaio.

LEGGI ANCHE >>>Il Real mette la freccia per Kessie, la Juventus fa ‘festa’

Conte ci prova: accelerata per Zakaria

Si tratta di Denis Zakaria, talentuoso centrocampista del Borussia Monchengladbach che piace tanto alle due italiane le quali, tuttavia, potrebbero ritrovarsi ben presto a mani vuote. Conte potrebbe dunque cambiare direzione e puntare il classe 1996 per rinforzare il centrocampo del Tottenham.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

In questa stagione, Zakaria ha messo a segno 2 reti, con 1 assist vincente in 12 apparizioni complessive con il Borussia Monchengladbach.

LEGGI ANCHE >>>Dal possibile addio al ricco rinnovo: Milan e Roma fuori dalla corsa

Zakaria sta stupendo con la società tedesca e non rinnoverà: la possibilità di prenderlo a costi contentuti a gennaio o a zero a luglio, è concreta.