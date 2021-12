Avventura alla Juve già al capolinea: spunta l’ipotesi Milan

Calciomercato Juve: è già ai margini con Allegri e potrebbe lasciare Torino già a gennaio. Ipotesi Milan. Tutti i dettagli

Quattro panchine consecutive in Serie A e lo spezzone di 23 minuti contro il Chelsea, a risultato ampiamente deciso.

Arthur è già finito ai margini nelle gerarchie di Allegri dopo il rientro dall’infortunio. Il tecnico della Juventus ha finora riservato solo scampoli di partite al centrocampista brasiliano e sembra avere le idee piuttosto chiare sull’ex Barcellona: il giocatore non rientra nei piani dell’allenatore e figura nella lista dei cedibili della dirigenza. Il club bianconero è infatti alla ricerca di nuovi centrocampista e, insieme a Ramsey, Arthur potrebbe presto finire sulla lista dei partenti. Nelle ultime ore ‘Tuttosport’ ha riferito dell’ipotesi di una cessione in prestito per liberare un posto a centrocampo e le risorse del suo importante ingaggio. Ecco la possibile pista in Serie A che porta al Milan di Pioli. Tutti i dettagli.

Calciomercato Juve, Arthur via in prestito: ipotesi Milan

A gennaio, a prescindere dalla situazione contrattuale, il Milan perderà Kessie a causa della Coppa d’Africa. L’ivoriano e Bennacer non saranno a disposizione di Pioli per almeno un mese e la dirigenza rossonera sarà costretta a tornare sul calciomercato. La situazione di Arthur potrebbe così fare gola a Maldini e Massara, soprattutto se sarà confermata l’apertura della Juventus alla cessione in prestito. Un possibile prestito secco di sei mesi, con l’ingaggio a carico del Milan, per ovviare alle assenze di Kessie e Bennacer. Poi se ne riparlerà a giugno. Staremo a vedere.