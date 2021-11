Juventus, da Morata al caso plusvalenze: Nedved dice tutto

Da Morata al caso plusvalenze: il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, è intervenuto ai microfoni del pre partita con la Salernitana

La Juventus è impegnata in questi minuti nel match insidioso contro la Salernitana in trasferta. Durante il pre-partita della gara, il vice presidente della Juventus Pavel Nedved è intervenuto ai microfoni di ‘Dazn’. Dapprima soffermandosi sul periodo complicato: “Momento difficile? Non lo so, le annate sono diverse. A volte pensi di essere forte e va tutto male, in altre il contrario”.

MORATA: “I nostri giocatori devono essere abituati alle critiche, credo stia soddisfando Allegri, ma da lui ci aspettiamo più gol. Da lui, ma anche dagli altri dell’attacco”.

CASO PLUSVALENZE: “Fatto il passo più lungo della gamba? Non credo, su questo abbiamo rilasciato un comunicato molto chiaro. Agnelli ha parlato alla squadra, ai dipendenti. Oggi ha parlato anche l’azionista di maggioranza John Elkann. Non è giusto, quindi, che io dica altro. Non penso che ci saranno dei problemi all’interno della società, in questi undici anni abbiamo vissuto tanti momenti difficili. Questo è uno in più e non è certo il peggiore. Siamo onorati di rappresentare la Juve. Ai giocatori credo tocchi poco questa situazione. Loro sono concentrati sul campo”.