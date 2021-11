Serie A, tornado Atalanta col Venezia: bene la Fiorentina

L’Atalanta annienta il Venezia 4-0, protagonista assoluto della gara Pasalic con una tripletta: bene anche la Fiorentina con la Sampdoria

È iniziato un nuovo turno infrasettimanale di Serie A. Atalanta-Venezia e Fiorentina-Sampdoria hanno dato il via alla quindicesima giornata di campionato, con tanti gol in entrambe le gare. La ‘Dea’ si conferma in stato di grazia dopo il successo ai danni della Juventus e centra la quarta vittoria consecutiva.

A inizio primo tempo, nel giro di 5 minuti, i bergamaschi conquistano un doppio vantaggio con Pasalic, che stasera era in grande spolvero e nella ripresa sigla anche la tripletta. Sul tabellino dei marcatori per la prima volta Koopmeiners. Tre punti anche per gli uomini di Italiano, che superano 3-1 la Sampdoria e rispondono all’iniziale rete di Gabbiadini con Callejon, Vlahovic e Sottil. L’Atalanta si porta momentaneamente a -4 dal Napoli e mette pressione per lo scudetto.

Serie A, Atalanta-Venezia 4-0 e Fiorentina-Sampdoria 3-1: tabellini e classifica

Di seguito il tabellino delle gare e la classifica.

Atalanta-Venezia 4-0: 7′, 12′ e 67′ Pasalic (A), 57′ Koopmeiners (A)

Fiorentina-Sampdoria 3-1: 15′ Gabbiadini (S), 23′ Callejon (F), 32′ Vlahovic (F), 45′ Sottil (F)

CLASSIFICA Serie A: Napoli 35, Milan 32, Inter 31, Atalanta* 31, Roma 25, Fiorentina* 24, Juventus 21, Lazio 21, Bologna 21, Hellas Verona 19, Empoli 19, Sassuolo 18, Torino 17, Udinese 15, Sampdoria* 15, Venezia* 15, Spezia 11, Genoa 10, Cagliari 8, Salernitana 8.

*Una partita in più