Salernitana-Juventus, le formazioni UFFICIALI: Allegri cambia la difesa

Salernitana-Juventus, match delicato per entrambi gli allenatori. Le formazioni ufficiali di Allegri e Colantuono

La Juventus è attesa dalla trasferta dell’Arechi per riprendere il cammino in Serie A. Mancare i tre punti significherebbe entrare in una crisi piuttosto buia e andare a 10 punti dal quarto posto. Colantuono invece spera nell’impresa per abbandonare l’ultimo posto della classifica.

Massimiliano Allegri si affida a Paulo Dybala in attacco. L’assenza di Chiesa obbliga il tecnico livornese a schierare l’argentino assieme Kean. Chiellini torna al centro della difesa mentre a centrocampo spazio a Bentancur L’allenatore della Salernitana sceglie la coppia Simy-Bonazzoli.

Serie A, le formazioni ufficiali di Salernitana-Juventus

SALERNITANA (3-5-2) Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo; Zortea, L.Coulibaly, Capezzi, Kechrida, Ranieri; Bonazzoli, Simy. Allenatore: Colantuono

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Pellegrini; Bentancur, Locatelli; Kulusevski, Dybala, Bernardeschi; Kean. Allenatore: Allegri