Roma, UFFICIALE: nuovo positivo al Covid | La nota

Con una nota ufficiale rilasciata dal club, la Roma fa sapere di una nuova positività al Covid: ecco di chi si tratta

Dopo le comunicazioni su Cristante e Villar, arriva da parte della Roma anche quello su un nuovo elemento della rosa di Mourinho: Felix Afena-Gyan. La giovane punta ghanese è risultata positiva al Covid-19.

Lo fa sapere la società giallorossa stessa attraverso il seguente comunicato: “L’AS Roma comunica che, in seguito a un controllo svolto attraverso un tampone molecolare, il calciatore Felix Afena Gyan, vaccinato, è risultato positivo al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate”. Per l’attaccante, sul quale ha fatto affidamento il tecnico portoghese nelle ultime uscite in campionato, sono già stati presi tutti i provvedimenti del caso. Fa infatti sapere il club: “Il calciatore sta bene e si trova in isolamento domiciliare”.