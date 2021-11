Calciomercato Juve, colpaccio in Serie A: lo ‘finanzia’ Kulusevski

Calciomercato Juve: Kulusevski sempre in bilico e tra i cedibili in casa bianconera. Il possibile colpo in Serie A

Il lungo stop di Federico Chiesa offre un’importante occasione a Dejan Kulusevski per convincere Massimiliano Allegri. L’esterno svedese, finora, è stato infatti ai margini e una riserva a tutti gli effetti nelle gerarchie offensive del tecnico.

In estate si era già parlato del possibile addio del classe 2000, accostato anche all’Atalanta per un possibile ritorno a Bergamo. Questa prima parte di stagione ha alimentato ulteriormente rumors e indiscrezioni di calciomercato: Kulusevski è tra i sacrificabili della Juventus e uno dei giocatori con più mercato. La sua valutazione è di circa 40 milioni di euro. Ecco il possibile colpo in Serie A in caso di cessione dell’esterno ex Atalanta e Parma.

Calciomercato Juve, via Kulusevski per il colpo Berardi: l’ipotesi

L’eventuale addio di Kulusevski potrebbe spingere la Juve a puntare su un altro esterno, campione d’Europa con l’Italia: si tratta di Domenica Berardi, che già in estate aveva manifestato la propria intenzione di lasciare il Sassuolo. L’attaccante continua a trascinare i neroverdi a suon di gol e fa gola anche al Milan.

Come noto, il Sassuolo non fa sconti ma dopo l’affare Locatelli Cherubini potrebbe tornare a bussare alla porta di Carnevali. La valutazione di Berardi è di almeno 30-35 milioni: un assalto possibile solo con il ‘sacrificio’ di Kulusevski.