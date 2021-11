Continua a tenere banco il caso plusvalenze nella Juventus, così arriva l’annuncio in diretta riguardo alle valutazioni

In questi giorni nell’universo Juventus le cose continuano a non andare per il meglio. Oltre ai risultati negativi in campo è arrivato anche il blitz della Guardia di Finanza nella sede bianconera, per il caso legato alle plusvalenze delle cessioni recenti.

Un argomento che ovviamente preoccupa molto, visto che potrebbero arrivare anche dei punti di penalizzazione in campionato. Così sull’argomento arriva anche l’annuncio in diretta del giornalista Matteo Caronni proprio sulle valutazioni dei giocatori negli ultimi anni.

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Caso plusvalenze, Caronni sulla Juventus: “Non è una squadra a inquinare il calcio”

Il caso plusvalenze continua a tenere banco nella Juventus, con le preoccupazioni che ovviamente riguardano anche la possibile penalizzazione dei bianconeri. Nel frattempo a esprimersi sulla questione è stato anche il giornalista Matteo Caronni che ai microfoni di ‘Top Calcio 24’ ha dichiarato:

Leggi anche >>> Calciomercato Juventus, assist dal Manchester United: ora il colpo

“Sono più preoccupato per quello che succede in campo che per le questioni extra campo. A me quello che fa un po’ strano è che sono anni che vediamo valutazioni strane, diciamo così. Non è una squadra che inquina il calcio, ma purtroppo sono tante. Se deve essere fatto qualcosa, dovrà essere a 360 gradi. E poi, le plusvalenze non si fanno da sole”.