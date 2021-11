Juventus, assalto pronto dalla Premier League per il big: la situazione

La Juventus vuole rialzarsi ma il momento è più difficile che mai: pronta anche una possibile cessione del big

È un momento davvero delicato per la Juventus, che vuole rialzarsi al più presto dopo l’avvio complicato della stagione ma probabilmente la lotta per lo scudetto potrebbe essere già compromessa. I bianconeri infatti distano ben quattordici punti dal primo posto occupato dal Napoli e appare alquanto difficile vedere una rimonta.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, assist dal Manchester United: ora il colpo

Calciomercato Juventus, Chiesa in bilico: c’è la Premier League su di lui

Dopo aver incantato negli scorsi mesi, è calato anche il rendimento di Federico Chiesa che probabilmente non si sta trovando benissimo in questo nuovo sistema di gioco del tecnico Massimiliano Allegri. Solo un gol in campionato per lui e aumentano in maniera insistente le voci sul possibile addio.

LEGGI ANCHE >>> Delusione Real, ora chiede spiegazioni: ritorno di fiamma per la Juventus

Non è da escludere a questo punto che in futuro sia lui il sacrificato in caso di mancata qualificazione in Champions League. Senza introiti dalla massima competizione europea potrebbe esserci qualche cessione di lusso per la Juventus e lui potrebbe anche salutare. Negli ultimi giorni si è fatto avanti prepotentemente il Chelsea ma non solo.

LEGGI ANCHE >>> Ancelotti lo ‘scarica’, che assist per Maldini: tentazione Milan

Il rendimento di Chiesa infatti non ha attirato solo l’attenzione dei ‘Blues’ ma anche altre squadre di Premier League potrebbero pensare all’assalto.