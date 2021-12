Il Real Madrid pronto a chiudere l’accordo per l’arrivo di Franck Kessie a luglio: operazione che fa felice anche la Juventus

Addio quasi scritto. Tra Franck Kessie e il Milan le possibilità di ricucire le distanze sono ormai minime. Il centrocampista ivoriano è in scadenza di contratto a giugno ma la trattativa per il prolungamento si è arenata davanti alla distanza importante tra domanda e offerta.

Una situazione che, salvo colpi di scena sempre possibili, porterà ad una separazione a fine stagione con l’ex Atalanta che lascerà il club rossonero a parametro zero, replicando quando accaduto la scorsa estate con Calhanoglu e Donnarumma. Dalla Spagna si parla di un Real Madrid in prima fila: ‘todofichajes.com’ racconta di contatti intensificati tra la società blanca e l’entourage del calciatore. L’arrivo di Kessie al Real potrebbe essere anche una buona notizia per la Juventus.

Calciomercato Milan, Kessie al Real: via libera per la Juventus

Secondo lo stesso portale, infatti, Kessie è stato individuato dal Real Madrid come il sostituto ideale di Casemiro. Il brasiliano, 29 anni, in questa stagione è uno degli uomini più utilizzati da Ancelotti ma l’arrivo del milanista cambierebbe i piani. L’ex Porto potrebbe così essere messo in vendita dai blancos e il suo nome piace ad Allegri.

Così la Juventus potrebbe approfittare della situazione per regalare un rinforzo importante per il centrocampo del tecnico toscano. Situazione tutta in divenire che nelle prossime settimana potrebbe accendersi. Kessie da gennaio può accordarsi con il suo nuovo club e, se fosse il Real Madrid, potrebbe diventare un prezioso alleato per la Juventus.

