Dal possibile addio al ricco rinnovo: Milan e Roma fuori dalla corsa

Il calciomercato regala sempre colpi a sorpresa: vicino all’addio a zero, ora potrebbe arrivare il rinnovo come premio

Tutto cambia improvvisamente, il risultato può essere sovvertito a suon di prestazioni. Così ora potrebbe arrivare il premio dopo le ottime prestazioni che ha collezionato nell’ultimo periodo con la maglia dell’Inter.

Ivan Perisic è diventato l’uomo in più della compagine nerazzurra guidata da Simone Inzaghi. Nel corso dei mesi, nel ruolo di laterale mancino, l’ex Bayern ha collezionato prestazioni importanti che hanno fatto cambiare idea anche alla dirigenza milanese. Il contratto del croato è in scadenza nel giugno 2022, ma come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” l’Inter potrebbe offrirgli un triennale come premio rispetto alle ultime ottime partite giocate in modo sontuoso.

Calciomercato Inter, Perisic l’uomo in più di Inzaghi

Dopo aver cambiato posizione con Conte, Inzaghi l’ha rivalutato in maniera totale: ora Perisic potrebbe continuare la sua storia d’amore con l’Inter nonostante qualche incomprensione di troppo che fa parte ormai del passato.

Un giocatore capace di fare la differenza nelle due fasi grazie ad una potenzialità inespressa del tutto: il croato, vicino alla cessione anche in estate, è pronto a rifiutare le altre offerte delle big d’Italia come Roma e Milan per sposare appieno il progetto nerazzurro.

L’Inter vorrebbe chiudere in breve tempo il discorso rinnovo contrattuale per blindare il croato, arrivato in scadenza di contratto.