Il tecnico lancia l’ultimatum, addio possibile: ci provano Inter e Juventus

Inter e Juventus a caccia di colpi di spessore per la prossima estate: ipotesi a costo zero, l’allenatore ha deciso

Da un lato la Juventus che ha superato la sfida dell’Arechi contro la Salernitana, continuando la risalita in classifica. Dall’altro l’Inter campione d’Italia che oggi alle 18:30, dovrà vedersela a San Siro contro lo Spezia. Situazioni di classifica differenti per bianconeri e nerazzurri che, tuttavia, potrebbero essere protagonista la prossima estate di un duello di calciomercato.

Un Derby d’Italia in ambito mercato che vede i fati di Inter e Juventus puntati in Premier League, a Londra. Il Chelsea campione d’Europa rischia di perdere a zero, il prossimo 1 luglio, una pedina della difesa di Tuchel: Andreas Christensen. L’ex Brondby è finito quindi nel mirino delle due società di Serie A che potrebbero approfittare del contratto del centrale, in scadenza tra sei mesi.

Inter e Juventus, colpo a zero dal Chelsea

Il Chelsea, e Tuchel, hanno le idee chiare a riguardo. L’allenatore dei ‘Blues’ avrebbe già lanciato un ultimatum a Christensen proprio per evitare di perderlo a parametro zero durante l’estate 2022.

Un’occasione ghiotta per Inter e Juventus, a caccia di rinforzi di peso in difesa e che vedono nel 25enne danese una pedina di assoluto valore.

Sono 13 le presenze stagionali di Christensen con la maglia del Chelsea, con 1 rete e ben 1119′ in campo.