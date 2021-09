Che chance sul calciomercato: colpo gratis dell’Inter

L’Inter potrebbe presto puntare su un nuovo colpo a parametro zero: grande occasione dal Chelsea per la difesa

Siccome l’Inter ha diversi problemi economici da tenere sotto osservazione e risanare, Beppe Marotta ha puntato su un mercato caratterizzato dalle più classiche delle occasioni. Sono arrivati Dzeko e Calhanoglu a zero, e Dumfries a poco più di 10 milioni di euro. E probabilmente sarà questa la linea che seguirà anche nelle prossime sessioni di mercato. Rinforzare la squadra sì, ma solo se ne vale davvero la pena e se il suddetto giocatore alzerà il livello qualitativo. Niente spese folli, dunque, anzi non si disdegnerà i colpi gratis in scadenza di contratto. E’ il caso di Andreas Christensen.

Inter, Christensen a parametro zero

Andreas Christensen ha il contratto in scadenza con il Chelsea nel 2022 e l’accordo per il rinnovo non è ancora stato raggiunto. Il difensore danese, fresco vincitore della Champions League e della Supercoppa UEFA, si è anche affermato come uno dei migliori nel suo ruolo a Euro 2020 con la Danimarca. L’Inter potrebbe riprovarci per il colpo a parametro zero, aggiungendo un tassello importantissimo al puzzle che sta componendo Simone Inzaghi. Esperienza internazionale nonostante i 25 anni che può portare qualcosa anche in Europa.