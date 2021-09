Raiola porta via de Vrij dall’Inter per 50 milioni e propone il sostituto

L’Inter potrebbe presto cedere Stefan de Vrij, operazione condotta da Mino Raiola che porterebbe 50 milioni

L’Inter ieri ha conquistato una vittoria molto importante all’Artemio Franchi contro la Fiorentina. I nerazzurri hanno rimontato l’iniziale vantaggio di Sottil con i gol di Darmian, Dzeko e Perisic. Nonostante gli addii di giocatori come Lukaku e Hakimi la scorsa estate, la qualità è rimasti quasi la stessa e l’obiettivo di bissare nuovamente la vittoria del campionato non è impossibile. Bisogna però fare i conti con Mino Raiola, che vorrebbe spostare uno dei suoi assistiti: si tratta di Stefan de Vrij, una colonna portante della difesa di Inzaghi.

LEGGI ANCHE >>> Chance da titolare, ora si gioca tutto con la Juventus: futuro in bilico

LEGGI ANCHE >>> ‘Caso’ de Ligt, Raiola lo porta via dalla Juve: affare clamoroso

Inter, Raiola porta Manolas al posto di de Vrij

Il contratto di de Vrij scadrà nel 2023 e nelle prossime sessioni di mercato, Raiola potrebbe portarlo in un’altra squadra. Una cessione che frutterebbe all’Inter circa 50 milioni di euro. Lo stesso procuratore sta pensando di portare anche il sostituto: è Kostas Manolas, che con il Napoli non ha quasi mai fornito prestazioni di altissimo livello. Il greco nelle ultime partite è stato relegato in panchina in favore di Amir Rrahmani. Il kosovaro sembra adattarsi meglio a Koulibaly e nell’ultima giornata è andato anche in gol contro l’Udinese. Tuttavia, il club nerazzurro non è convinto visto che il greco guadagna 4,5 milioni l’anno.