Calciomercato Inter, finalmente Dumfries: ora il suo prezzo è alle stelle!

Denzel Dumfries, esterno destro dell’Inter di Simone Inzaghi, finalmente ha trovato la sua dimensione in maglia nerazzurra: le ultime di calciomercato sull’olandese

Non si ferma più l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri infatti, impegnati ieri sera a Firenze contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, hanno vinto l’ennesima gara nel campionato italiano di Serie A grazie alle reti di Matteo Darmian, Edin Dzeko ed Ivan Perisic. La Beneamata, che sabato sarà di nuovo in campo contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, ha trovato anche le grandi prestazioni di Denzel Dumfries, esterno destro olandese, arrivato per rimpiazzare Achraf Hakimi, difensore marocchino approdato al PSG di Mauricio Pochettino.

Il giocatore, titolare nella selezione orange di Louis Van Gaal, non ha iniziato al meglio la sua stagione con la maglia dell’Inter di Simone Inzaghi, ma era soltanto un periodo di ambientamento. Dalla gara col Bologna, Dumfries ha messo in mostra tutte le sue abilità esaltando il pubblico di fede nerazzurra. Non solo, l’olandese ieri sera ha bissato la grande prestazione di San Siro con uno spezzone di altissimo livello in casa proprio della Fiorentina di Italiano.

Calciomercato Inter, finalmente decolla Dumfries | Le cifre

Denzel Dumfries, arrivato all’Inter per una cifra di circa 12,5 milioni di euro dal PSV di Eindhoven, finora sta avendo un rendimento di altissimo livello che, in sede di calciomercato, ne ha aumentato il valore. Non ci vorrà infatti molto, se le prestazioni dovessero continuare ad essere questo, per vedere un top club affacciarsi in casa Inter per chiedere informazioni su Dumfries.

Ad oggi, visto il decollo di rendimento, Dumfries viene valutato dall’Inter, considerando anche la sua giovane età, almeno 25 milioni di euro e non solo, se dovesse proseguire su questo spartito, il valore dell’olandese potrebbe ulteriormente aumentare.