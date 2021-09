Chance da titolare, ora si gioca tutto con la Juventus: futuro in bilico

Sarà una sfida decisiva per la Juventus: i bianconeri affronteranno lo Spezia nel turno infrasettimanale, futuro in bilico per il top

Massimiliano Allegri penserà al turnover in vista del prossimo impegno in Serie A contro lo Spezia. Una sfida che si preannuncia già fondamentale per i bianconeri, che non hanno ancora centrato una vittoria. Servono i tre punti per tornare a respirare dopo un inizio stagionale da dimenticare. Soltanto due punti in 4 partite: un bottino davvero magro per la compagine guidata dall’allenatore livornese.

Juventus, Mckennie verso una maglia da titolare

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” Allegri starebbe pensando a McKennie titolare nel 4-4-2. Una chance importante dal primo minuto per il centrocampista americano che vuole tornare a mettere in mostra le sue qualità proprio come ha fatto lo scorso anno. Un giocatore capace di invadere l’area avversaria senza palla diventando mortifero anche in zona gol. Un centrocampista moderno che ha dimostrato di saper fare le due fasi alla grande, ma con Allegri non ha ancora brillato.

Vicinissimo alla cessione in estate, ora non può più sbagliare: contro lo Spezia sarà decisiva per lui. In caso negativo a gennaio potrebbe arrivare l’addio definitivo con Allegri che non si fiderà più delle sue caratteristiche puntando su altri profili.

La Juventus vuole tornare a vincere in Serie A per essere protagonista nuovamente nei piani alti della classifica dopo un inizio non troppo esaltante.