Vuole la Serie A, proposto alla Juventus: rifiuto secco!

L’attaccante del Real Madrid vuole approdare in Serie A ed è stato proposto alla Juventus, che però ha rifiutato

Tante sono le occasioni che potrebbero nascere nelle prossime sessioni di calciomercato. Ci sono infatti alcuni giocatori che non si sono mossi lo scorso agosto, e questo ha solo posticipato la loro partenza. E’ il caso di Luka Jovic, seguito a lungo dalle big italiane come Milan, Inter, Roma e Juventus. L’attaccante serbo non ha convinto né Zidane né Ancelotti ed è nella lista dei trasferimenti del Real Madrid. Nemmeno il prestito all’Eintracht Francoforte lo ha rilanciato ed è alla ricerca di una nuova squadra.

Juventus, rifiuto per Jovic

Secondo quanto riferito da ‘Eurosport‘, per Jovic si sono fatte avanti West Ham e soprattutto Arsenal, che ha preso dal Real Madrid anche Odeegard. Tuttavia, l’intenzione dell’attaccante serbo è ben diversa. La destinazione Premier League non è gradita, ma tornerebbe volentieri in Bundesliga o proverebbe una nuova esperienza in Serie A. Jovic pare sia stato proposto anche alla Juventus, che però -almeno per il momento- ha detto no. Allegri non ha bisogno di un profilo come quello del serbo, che non sposta gli equilibri e in rosa ha già Morata e Kean.