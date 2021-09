L’Inter vince e convince, Conte deriso sui social: nuovo attacco

Dopo l’ennesimo successo nerazzurro, arriva il duro attacco nei confronti di Conte attraverso un messaggio ironico sui social

L’Inter ha conquistato un successo importante nella gara di ieri contro la Fiorentina dopo un primo tempo davvero complicato. I nerazzurri sono riusciti a ribaltare lo svantaggio nella ripresa e alla fine si sono imposti per 3-1, raggiungendo quindi quota 13 punti in classifica dopo cinque gare disputate.

LEGGI ANCHE >>> Chance da titolare, ora si gioca tutto con la Juventus: futuro in bilico

Un bottino sicuramente importante e c’è anche chi vede maggiore tranquillità rispetto al passato. Ecco le parole del giornalista Paolo Ziliani: “Inter okay, Inzaghi bravo: e però quanto manca quella distesa, serena, idilliaca atmosfera che solo Antonio Conte con la sua positività sapeva creare (oltre a dimostrarsi il Mago indiscusso della Champions League). Diciamolo”. Il tutto accompagnato da alcune foto di Conte in lacrime che rendono ironico il suo post social.

LEGGI ANCHE >>> ‘Caso’ de Ligt, Raiola lo porta via dalla Juve: affare clamoroso

Inter, ironia su Conte da parte del giornalista

La compagine nerazzurra ha subito cinque reti in cinque partite e non è al momento la miglior difesa del campionato. L’Inter però viene vista come squadra più tranquilla rispetto al passato da Paolo Ziliani, che ricorda Antonio Conte con alcune immagini dello stesso tecnico in lacrime. Un anno fa l’Inter ha chiuso il campionato al primo posto ma ha deluso in Champions League.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, l’Inter sbanca l’Artemio Franchi in rimonta! Passa anche l’Atalanta

#Inter okay, #Inzaghi bravo: e però quanto manca quella distesa, serena, idilliaca atmosfera che solo Antonio #Conte con la sua positività sapeva creare (oltre a dimostrarsi il Mago indiscusso della #Champions League).

Diciamolo.#Fuoridalcoro pic.twitter.com/zlolkdXwHj — Paolo Ziliani (@ZZiliani) September 22, 2021

Nonostante tutto la compagine allenata da Simone Inzaghi non delude le attese e continua a macinare punti e ora va a caccia della conquista del secondo scudetto consecutivo.