Doccia gelata per Pirlo e Conte: arriva la decisione

Sia Pirlo che Conte cercano una nuova panchina ma è in arrivo una beffa per entrambi gli allenatori: c’è la decisione

Non è un momento facile per il Barcellona, che come tante big sta vivendo una fase di rivoluzione e non se la passa bene a livello di risultati. I ‘Blaugrana’ hanno pareggiato lunedì contro il Granada e domani sperano di rialzarsi per sistemare leggermente la classifica, visto che ci sarà la sfida contro il Cadiz in trasferta.

Il Barcellona ha conquistato appena otto punti nelle prime quattro gare e con i due recuperi potrebbe avvicinarsi alla vetta, ma non può più commettere errori. Il club catalano infatti sarebbe sempre più vicino a prendere il primo provvedimento importante della stagione esonerando il tecnico Ronald Koeman.

Calciomercato, il Barcellona sostituisce Koeman: Martinez il favorito. Beffa per Pirlo e Conte

Il Barcellona avrebbe deciso il nome del sostituto dell’olandese: dalla Spagna fanno sapere che il preferito sembra essere Roberto Martinez, il ct del Belgio. Il club intanto ha seguito anche altri nomi come Andrea Pirlo o Antonio Conte, ma pare che per i due l’occasione sia già sfumata. Nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Xavi ma il nome di Martinez è il più caldo e potrebbe essere lui il successore di Koeman.

L’allenatore olandese non è andato benissimo anche nella scorsa annata e i passi falsi di queste prime settimane della nuova stagione hanno convinto la società a effettuare un cambio in panchina. Di seguito, le parole di Martinez a Eurosport: “Non c’è niente da commentare. Le voci ci saranno sempre, questo è il calcio. Quando perdi tre partite ci sono quelle dell’addio, e ci saranno sempre, anche se vinci. Ma al momento non c’è niente che io possa commentare“.