Cessione e colpo dal Real Madrid: la Juventus anticipa Mourinho e il Milan

La Juventus si muove sul calciomercato e cerca il colpo per gennaio: si pesca dal Real Madrid, cessione e nuovo acquisto

È una stagione davvero complicata per la Juventus, che ha iniziato con il piede sbagliato in Serie A collezionando soltanto due punti nelle prime quattro giornate di campionato. I bianconeri hanno l’obbligo di rialzarsi dopo la falsa partenza e devono provare a macinare punti nelle prossime giornate per riacciuffare le prime in classifica.

La società intanto vira anche su calciomercato per provare a rinforzare la rosa che può e deve diventare ancor più competitiva in futuro. Ora nel mirino della società c’è Marco Asensio e si può tentare di effettuare il colpo dal Real Madrid già nella sessione di trasferimenti di gennaio.

Calciomercato Juventus, anticipo secco su Milan e Roma per Asensio: Ramsey out

La società bianconera vuole muoversi fin da subito per provare a effettuare gli innesti mirati per fare il salto di qualità. Asensio è seguito anche da Roma e Milan ma i bianconeri sarebbero pronti ad anticipare la mossa per il trasferimento tra tre mesi. Per arrivare a lui, però, la Juventus dovrebbe prima cedere Aaron Ramsey che non sembra essere più un elemento affidabile a causa dei troppi infortuni e del rendimento sottotono. La cessione del gallese dunque potrebbe fare spazio all’esterno d’attacco.

Il classe 1996 del Real Madrid ha avuto un calo in questi anni ma la Serie A e in particolare la Juventus potrebbe rappresentare l’occasione giusta per rilanciarsi.