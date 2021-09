Juventus, tutti contro Allegri: striscione provocatorio

Esposto uno striscione contro Massimiliano Allegri a La Spezia, dove la Juventus ha conquistato la prima vittoria in Serie A

La Juventus ieri ha vinto contro lo Spezia allo stadio Picco grazie alle reti di Chiesa e de Ligt, che hanno ribaltato il momentaneo 2-1. Gioia anche per Moise Kean, che ha segnato il primo gol della partita. Insomma, la partita l’hanno decisa i più ‘giovani’ e non i senatori, in risposta anche alle esternazioni di Massimiliano Allegri sul peso della maglia bianconera che gli stessi giocatori più giovani non avrebbero capito fino a quel momento. Parole che non sono andate giù ai tifosi della Juve.

LEGGI ANCHE >>> Che chance sul calciomercato: colpo gratis dell’Inter

LEGGI ANCHE >>> L’Inter vince e convince, Conte deriso sui social: nuovo attacco

Juventus, lo striscione contro Allegri

I tifosi della Juventus a La Spezia hanno anche esposto uno striscione nei confronti di Allegri: “Allegri, sei tu l’errore tecnico“. La polemica continua, dunque, con Chiesa e de Ligt al centro di questa sorta di diatriba. Quel che è certo è che l’esterno offensivo e il difensore centrale sono stati decisivi per conquistare la prima vittoria in Serie A della Juve.