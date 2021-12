Calciomercato, un centrocampista pare destinato a dire addio già a gennaio: possibile svolta Juventus, ma c’è un ostacolo

La Juventus riparte a Salerno. Gli uomini di Allegri hanno abbattuto la Salernitana 0-2, risultato che sarebbe potuto essere ancora più largo se Dybala non avesse fallito il rigore nel finale. Tre punti che portano la ‘Vecchia Signora’ a quota 24 punti, sempre con una distanza di 7 dall’Atalanta quarta (ieri feroce contro il Venezia).

La prestazione della squadra, però, anche in questo caso non ha convinto pienamente. La truppa di Colantuono si è resa pericolosa in più di un’occasione durante i 90 minuti, prendendo perfino un palo con Ranieri nel secondo tempo. Segno di come l’equilibrio bianconero sia molto fragile e possa spezzarsi da un momento all’altro. La società è consapevole che bisognerà intervenire sul calciomercato per tornare prima possibile ai massimi livelli e non perde di vista eventuali occasioni.

Calciomercato Juventus: svolta e addio immediato, ma c’è un ostacolo

A qeusto proposito, il Besiktas pare sia intenzionato ad interrompere il prestito di Miralem Pjanic dal Barcellona. L’andamento del bosniaco nell’ultimo periodo è stato oggetto di numerose critiche e lui sarebbe scontento soprattutto per la grande delusione in Champions League.

La Juventus, che aveva già tentato il ritorno di Pjanic a Torino in estate e cerca rinforzi del genere in mediana, è vigile e segue la vicenda. Stando a quanto riferisce ‘Fotomaç’, però, il nuovo tecnico dei blaugrana Xavi vorrebbe trattenere l’ex Roma e puntare su di lui per rifondare il club catalano. Se così fosse, Pjanic sarebbe ben lieto di riprendere l’avventura al Barcellona e la pista Juve sfumerebbe definitivamente.