Il calciatore saluta il Barcellona: è derby Inter-Milan

Inter e Milan stanno vivendo un gran campionato e intanto pensano al calciomercato: si accende il derby per il colpo dal Barcellona

È un avvio di stagione importante quello che stanno vivendo Inter e Milan, che hanno collezionato pochi passi falsi in campionato e si stanno giocando lo scudetto insieme al Napoli. I nerazzurri sono al terzo posto in Serie A a -1 dai rossoneri e -4 dai partenopei per cui tutto è ancora possibile.

Calciomercato, Sergi Roberto vicino all’addio col Barcellona: lotta Inter-Milan

Le società intanto pensano anche al prossimo calciomercato per rinforzarsi e vivere un finale di stagione importante e nel mirino potrebbe esserci anche un calciatore del Barcellona. In particolare Inter e Milan potrebbero pensare di effettuare un assalto per Sergi Roberto: dalla Spagna arrivano indicazioni importanti per lui.

Secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes.com’, il calciatore spagnolo sarebbe gradito dal tecnico che vorrebbe un suo rinnovo, ma lui e il suo entourage non vogliono più aspettare. Per questo motivo potrebbe la trattativa potrebbe non andare oltre una settimana: senza accordo Sergi Roberto sarebbe pronto a salutare perché non vuole più aspettare.

Il classe 1992 ha collezionato 9 presenze in Liga condite anche da due reti e il suo contratto scade a giugno 2022: Inter e Milan osservano e preparano il possibile assalto.