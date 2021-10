Sacrificio e ritorno a zero: ennesimo tentativo della Juventus

L’estate 2022 può vedere un clamoroso colpo a zero per la Juventus: ‘assist’ dalla Spagna, Allegri può esultare

Il Derby contro il Torino è finito in archivio e per la Juventus il grande ostacolo, dopo il rientro dalla sosta, sarà Josè Mourinho. La Roma guidata dallo ‘Special One’ sulla strada per la risalita in classifica della ‘Vecchia Signora’ che, tuttavia, non perde di vista gli obiettivi di calciomercato, tra gennaio e giugno 2022. In tal senso, in vista dell’estate, arrivano novità importanti per uno dei pupilli di Allegri già vicino a vestire la casacca bianconera nei mesi scorsi. Si tratta di Miralem Pjanic, finito dal Barcellona in prestito al Besiktas e che tornerà in Catalogna a fine campionato. Il bosniaco piace e non poco alla Juventus che, vista la ferma volontà di non puntare più sull’ex centrocampista della Roma, ha in mente di approfittarne. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’ e ripreso da ‘Mundo Deportivo‘ in Spagna, la situazione riguardante Pjanic sarebbe vicina ad una clamorosa svolta per il ritorno alla Juventus: ecco i dettagli.

La Juventus ci prova ancora: ecco Pjanic

Il Pjanic-bis è già stato sfiorato lo scorso agosto, adesso la Juventus vuole riprovarci per giugno ‘grazie’ al Barcellona. Laporta ha scaricato il giocatore e sarebbe pronto a liberarlo, a zero, in estate nonostante il contratto in essere con il 31enne fino al giugno 2024.

Ecco perchè la società torinese può già muoversi, per un accordo che vedrebbe una sensibile riduzione dello stipendio di Pjanic che attualmente guadagna oltre 6 milioni di euro annui (divisi tra Barcellona e Besiktas).

Il ritorno di Pjanic a Torino parrebbe quindi solo rimandato: a fine anno, chiuso il prestito al Besiktas, nel destino del centrocampista potrebbe esserci ancora il bianconero.