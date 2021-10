Ritorno di fiamma, colpo quasi a zero: l’Inter ci riprova

L’Inter non si ferma e torna a pensare ad un vecchio obiettivo per la prossima estate di calciomercato: ecco come può arrivare

La sfida con la Lazio all’orizzonte. Simone Inzaghi si prepara ad affrontare il passato con uno sguardo sempre vigile, con Marotta ed Ausilio, sull’Inter del futuro. Molto, della rosa nerazzurra, potrebbe cambiare tra gennaio e giugno ed in tal senso, il prossimo calciomercato estivo, può regalare sorprese ed un ritorno di fiamma per il club meneghino. L’Inter dirà, con ogni probabilità, addio a Ivan Perisic. L’esterno croato è in scadenza e non dovrebbe rinnovare: al suo posto torna di moda il nome di Marcos Alonso. Il terzino del Chelsea, protagonista con la Spagna in Nations League contro l’Italia, è in scadenza nel 2023 e la sua partenza ad un anno dal termine del contratto con la società di Abramovich è tutt’altro che da escludere. L’ipotesi Inter può quindi, dopo un lungo corteggiamento negli ultimi anni, prendere corpo ma solo a determinate condizioni.

Inter-Marcos Alonso, c’è una condizione

L’Inter segue Marcos Alonso e valuta l’assalto, a giugno, al terzino spagnolo ma solo a condizioni economiche favorevoli. A fine anno, quando mancheranno solo 12 mesi alla scadenza del contratto con il Chelsea, il club nerazzurro punterebbe ad acquisire il cartellino di Alonso a zero o per una cifra simbolica.

Per il destino del 30enne iberico, dunque, la palla passa al Chelsea con l’Inter che rimane vigile alla finestra.

L’ex laterale della Fiorentina ha fino ad ora collezionato 9 presenze con 1 rete ed 1 assist vincente.