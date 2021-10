Conte scippa subito la Juventus: colpaccio in attacco

Dopo lo scudetto con l’Inter, Antonio Conte potrebbe portare via alla Juventus un bomber seguito da tempo nella nuova avventura

Il calcio sta cambiando, e le società dei club continuano ad essere aperte a nuovi investimenti dall’estero, proprio come stiamo vedendo con il Newcastle. Il passaggio del club inglese nelle mani dei sauditi del PIF, fondo del principe Bin Salman, ha scatenato un’euforia scatenata nei tifosi, che si sono riversati davanti alla sede del club per festeggiare. Tra i primi obiettivi della nuova proprietà potrebbe esserci quello di portare sulla panchina dei ‘Magpies’ il tecnico italiano Antonio Conte. Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Leggi anche >>> Juventus, tentazione spagnola per Cuadrado: Allegri ‘trema’

Qualora dovesse approdare nuovamente in Premier, Conte potrebbe ‘scippare’ alla Juventus uno degli obiettivi di mercato seguiti da diverso tempo per rinforzare l’attacco. Anche il Newcastle si inserisce nella corsa al bomber.

Il nuovo Newcastle di Conte s’inserisce per Icardi: sfida alla Juventus

La Juventus continua a lavorare per il futuro, iniziando già a pensare ai colpi per la prossima stagione. Da tempo i bianconeri seguono con interesse il profilo di Mauro Icardi, attaccante del PSG che sarebbe perfetto per rinforzare la rosa.

Leggi anche >>> La Juventus sogna il colpaccio: fuori rosa senza rinnovo!

Secondo quanto riportato dal ‘Dailymail’, anche Antonio Conte potrebbe pensare al bomber argentino per rinforzare l’attacco del Newcastle. Infatti qualora il tecnico italiano dovesse approdare sulla panchina dei ‘Magpies’, uno degli obiettivi principali potrebbe essere proprio Mauro Icardi, e potrebbe presentare un’offerta da 35 milioni. Dunque la Juventus e le altre pretendenti dovranno affrontare un’avversaria in più per la corsa all’ex Inter, che al momento sembrerebbe avere maggiori possibilità economiche.