La Juventus sogna il colpaccio: fuori rosa senza rinnovo!

Il calciomercato bianconero più vicino alla svolta per la prossima estate: il top player rischia di essere escluso

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘Sport’, il Barcellona starebbe lavorando da tempo al rinnovo di Ousmane Dembele. L’esterno francese è in scadenza il prossimo giugno e diversi top club europei, tra i quali la Juventus, si stanno muovendo per sondare il terreno per l’eventuale colpo a zero. Il club catalano sta facendo pressioni su Dembele per firmare, il giocatore sembrerebbe anche intenzionato a rimanere ma le importanti proposte da club di tutta Europa frenano, al momento, ogni ipotesi di rinnovo. Non è da escludere che il Barcellona, seccato da questa vicenda, possa decidere di adottare il pugno duro nei confronti del talento francese. L’ipotesi di un’esclusione dai convocati, fino al termine della stagione mettendo fuori rosa l’esterno, non è affatto da scartare. In tal senso la Juventus resta vigile e pronta ad approfittarne nel prossimo calciomercato estivo, in attesa di una ancora possibile rottura tra le parti che spiani la strada all’addio dell’ex Borussia Dortmund dal club catalano.

Juventus, colpo Dembele: “È entusiasta”

Rafa Yuste, vicepresidente blaugrana, ha dichiarato ai microfoni del ‘Mundo Deportivo’ quale sia il momento di Dembele e le sue intenzioni.

“Lo vedo molto emozionato per il Barcellona e desideroso di ricoprire un ruolo decisivo. È molto entusiasta di questo progetto”.

Situazione dunque in divenire, con il Barcellona pronto a rischiare il tutto per tutto pur di trattenere il 24enne di Vernon.