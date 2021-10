Juventus, tentazione spagnola per Cuadrado: Allegri ‘trema’

Cuadrado ha il contratto in scadenza alla fine di questa stagione. Rinnovo probabile, ma c’è un pericolo da 12 milioni di euro

Importante se non fondamentale lo era già, ma con Allegri lo è ridiventato ancor di più. Ecco perché la Juventus non vuole lasciarsi scappare Cuadrado, strappato al Chelsea nell’ormai lontana estate 2015. Lo voleva Conte, anzi fu una delle cause che portò alla rottura tra il salentino e Andrea Agnelli, se l’è goduto poi lo stesso Allegri e in successione Pirlo e Sarri. Ma solo del tecnico livornese è stato davvero ed è un fedelissimo.

Per caratteristiche tecniche e duttilità tattica, il jolly colombiano è pressoché insostituibile. Ora in verità è pure in scadenza di contratto, seppur il rinnovo viene dato per molto probabile. Forse certo, senza tener conto delle possibili ‘tentazioni’ dall’estero. La più calda può essere quella rappresentata dal Barcellona, che per motivi finanziari nell’ultimo anno ha ricorso quasi sempre al mercato dei parametri zero.

In tal senso il classe ’88 è una occasione ghiottissima, da prendere al volo per magari rimpiazzare quel Sergi Roberto pure lui in scadenza e a detta di alcuni media spagnoli verso la porta d’uscita. Lo spagnolo è stato riaccostato a Inter e Milan. Laporta e soci potrebbero offrire a Cuadrado un contratto di due anni da 12 milioni complessivi, più opzione per un’altra stagione a 4,5.

Calciomercato, rinnovo al ribasso ma Cuadrado vuole restare alla Juventus

Il Barcellona può essere davvero una grande tentazione per Cuadrado, il quale però sembra propenso a proseguire l’avventura a Torino dove è felice e riveste un ruolo da protagonista. Certo, il rinnovo con la Juve sarebbe comunque al ribasso. I bianconeri, infatti, gli proporranno sicuramente meno dei 5 milioni che percepisce attualmente.

