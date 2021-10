La Juventus lo sacrifica: destinazione shock per Morata

La Juventus potrebbe sacrificare Alvaro Morata per arrivare a Vlahovic: ecco la clamorosa destinazione

Con l’addio di Cristiano Ronaldo il ruolo di Alvaro Morata è diventato fondamentale per la manovra offensiva e per tutto il reparto della Juventus. Massimiliano Allegri, che già lo aveva allenato precedentemente in bianconero, punta molto sul suo apporto che fino a questo momento è stato fondamentale per garantire gol ai bianconeri. Visto il contratto in scadenza a giugno 2022, sullo spagnolo ci sono diverse squadre che vorrebbero tentare l’assalto e una di queste è proprio una squadra spagnola. La squadra in questione è il Real Sociedad che potrebbe incassare una cifra molto alta, tra i 65 e i 70 milioni di euro, dalla cessione del suo gioiello classe ’99, Alexander Isak e tentare l’assalto a Morata, come riportato dai media spagnoli.

Juventus, Morata richiesto dal Real Sociedad

L’attaccante ex Real Madrid non è incedibile per la Juventus che dalla sua cessione riuscirebbe ad aprirsi la strada per l’assalto a Dusan Vlahovic o a Mauro Icardi. Morata conosce molto bene la Liga dopo le passate esperienze con Real Madrid e Atletico Madrid e potrebbe essere tentato dal tornare nel suo paese, con il vantaggio di acquisire la totale centralità all’interno della rosa basca