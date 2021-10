Tegola Juventus: positivo al Covid. L’annuncio UFFICIALE

Ancora problemi in casa Juventus: positivo al Covid un bianconero, ecco l’annuncio ufficiale. Salta anche la finale di Nations League

Adrien Rabiot salterà la finale di Nations League contro la Spagna. Ecco il comunicato ufficiale della Federazione francese: “Il centrocampista della Juventus è risultato positivo al Covid-19”. Poi ha aggiunto: Adrien Rabiot non può essere sostituito per motivi normativi”. Ancora problemi per Massimiliano Allegri che dovrà fare a meno del francese per la prossima sfida di campionato.

Il bianconero è stato schierato titolare da Deschamps nella semifinale di Nations League vinta di rimonta contro il Belgio. Ora sarà posto in isolamento dal gruppo squadra prima di fare ritorno a Torino. Nelle prossime ore si conosceranno maggiori dettagli sul giocatore della Juventus.