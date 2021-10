Calciomercato Juventus, tre per uno | Clamoroso ritorno

La Juventus valuta il clamoroso ritorno in sede di calciomercato. I bianconeri tentano il colpaccio con un triplo sacrificio

La Juventus e gli intrighi sul calciomercato, un binomio che negli ultimi mesi la fa da padrone. E ci mancherebbe. I bianconeri, infatti, dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, non restano a guardare e anzi tentano di portare a segno un colpo dall’altissima risonanza internazionale e soprattutto per il destino sul campo di Massimiliano Allegri. La Vecchia Signora pare anche disposta a sacrificare addirittura tre attuali interpreti in rosa, pur di concretizzare l’acquisto.

Stiamo parlando, l’avrete intuito, di Paul Pogba. Il centrocampista francese è tornato a Torino per la Nations League e non ha mancato di dare spettacolo in campo, per poi ammiccare anche alla ‘sua’ Juventus. E con Allegri in panchina la suggestione torna con forza, dopo un addio, quello del 2016, che ha lasciato l’amaro in bocca a tutti i tifosi, ma regalato anche una corposa plusvalenza.

Calciomercato Juventus, triplo addio per finanziare il colpo Pogba

Non sarà affatto facile arrivare al francese, questo è chiaro. Anche se si liberasse a parametro zero, e il rinnovo con il Manchester United è una possibilità, il francese ha uno stipendio da 15 milioni a stagione. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, queste cifre potrebbero essere finanziate da diversi addii pesanti in rosa. I nomi giusti sono quelli di Aaron Ramsey e Adrien Rabiot, entrambi sui 7 milioni di euro a stagione, premi esclusi, e il cui addio alleggerirebbe molto il monte ingaggi. C’è anche Weston McKennie tra i papabili a fare le valigie, ma in questo caso il suo stipendio è ‘solo’ da 2,5 milioni. Un tesoretto che comunque sarebbe fondamentale e finanzierebbe un colpo gigante per le ambizioni della Juventus.