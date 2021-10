La Juventus lavora da tempo al colpo a costo zero per il prossimo giugno: svolta sul rinnovo del top player in arrivo

Vincere aiuta a vincere ed è per questo che la Juventus di Massimiliano Allegri, archiviata la vittoria nel Derby della Mole contro il Torino, si prepara a tornare in campo dopo la sosta per ripetersi. Stavolta a fronteggiare la ‘Vecchia Signora’, all’Allianz Stadium, vi sarà Josè Mourinho e la sua Roma. Una sfida complicata che assorbe quasi in toto le attenzioni dei bianconeri che, tuttavia, restano vigili per i prossimi possibili colpi di calciomercato. In tal senso, tra gli obiettivi che ormai sono da tempo sul taccuino del club torinese vi è Ousmane Dembele, ancora lontano dal rinnovo con il Barcellona. Il club catalano ed il presidente Laporta in prima persona, stando a quanto riportato da ‘Sport.es‘, starebbero mettendo molta pressione per la firma del rinnovo del talento francese, pronto a rientrare in campo dopo l’infortunio ed in scadenza il prossimo 30 giugno. Il club rimane fiducioso e lo stesso Dembele, viene riportato, si trova a sua agio in Catalogna e gradirebbe restare.

Tra rinnovo e addio: la Juventus aspetta Dembele

I discorsi per il prolungamento rimangono aperti, con l’agente dell’esterno che tiene vive altre ipotesi a zero in estate. Tra queste vi sono Chelsea e Manchester United, in Premier League.

In fila, da tempo, anche la Juventus che ha messo in cima alla sua lista dei rinforzi proprio l’ex Borussia Dortmund. Il Barcellona, in caso di mancato prolungamento, non vuole perdere a zero l’attaccante.

Dembele potrebbe, nell’eventualità, portare liquidità nelle casse blaugrana nel mese di gennaio: la palla passa al giocatore, pronto a decidere il suo futuro.