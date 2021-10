Juventus, Vlahovic complicato: colpo a zero dalla rivale

La Juventus pianifica il nuovo colpo in attacco e vista le difficoltà per Vlahovic si pensa al colpo a zero dalla rivale

Non è stato un avvio di campionato semplice per la Juventus, che dopo aver collezionato appena due punti nelle prime quattro giornate si è rialzata vincendo tre gare su tre ma è ancora distante dalle prime posizioni in classifica. Il Napoli è in vetta a punteggio pieno e ha già un vantaggio di ben dieci punti.

I bianconeri vogliono tornare a competere in Italia e in Europa da subito ma intanto sanno che c’è bisogno di apportare delle modifiche alla rosa per poter crescere. Si cerca anche un colpo in attacco dopo l’addio di Cristiano Ronaldo che non è stato rimpiazzato a dovere, ma è possibile che non venga spesa una cifra elevata per il nuovo attaccante.

Calciomercato Juventus, Vlahovic complicato: idea Belotti a parametro zero

Il colpo grosso della Juventus potrebbe essere Dusan Vlahovic ma l’affare appare complicatissimo per via della crisi economica che ha colpito tutti i club, bianconeri compresi. Per questo potrebbe nascere una nuova idea per la ‘Vecchia Signora’: la società potrebbe mettere nel mirino Andrea Belotti del Torino, visto che il rinnovo sembra essere sempre più lontano.

Il calciatore infatti ha il contratto in scadenza nel 2022 ed è quindi possibile l’acquisto a parametro zero nei prossimi mesi.