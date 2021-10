Juventus, addio e scambio a giugno: colpo da 35 milioni!

La Juventus è già al lavoro per il prossimo calciomercato estivo: scambio e colpo a sorpresa, ecco l’offerta dei bianconeri

La vittoria nel Derby della Mole contro il Torino è ormai alle spalle per la Juventus di Massimiliano Allegri che nelle prossime settimane intende guadagnare terreno sulle squadre di vertice, Napoli in primis. In tal senso, in attesa di scendere in campo per il big match dell’Allianz Stadium contro la Roma di Mourinho, la società bianconera sta già lavorando sottotraccia ai prossimi colpi di calciomercato per gennaio e, soprattutto, giugno 2022. Non è un mistero che Allegri non sia pienamente soddisfatto da alcune delle sue pedine e da questo punto di vista, si valutano i possibili sostituti. Da questo punto di vista a partire, con ogni probabilità durante la prossima estate, sarà il brasiliano Alex Sandro. Già accostato alle cessioni nei mesi scorsi, il 30enne brasiliano è in scadenza nel 2023 e per monetizzare la Juventus deve sbrigarsi a cedere l’ex Porto. L’erede del laterale arriverebbe, nei piani dei dirigenti della ‘Vecchia Signora’, dalla Bundesliga: ecco l’offerta che ha in mente il club torinese. Con Alex Sandro che dovrebbe quindi salutare la Juventus, gli occhi di Allegri e della dirigenza sono tutti su Josè Angelino.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, bomber ‘stroncato’: “È una ruota di scorta”

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, il doppio rifiuto del bomber alla Juventus

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Juventus, addio Alex Sandro: il piano per Angelino

Lo spagnolo, già accostato in passato, al Lispia dal Manchester City per 20 milioni (tra prestito e riscatto) sta facendo molto bene in Germania ed il club tedesco non intende cederlo per meno di 35 milioni di euro.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Una cifra importante che la società bianconera ‘coprirebbe’ con il cartellino di Weston McKennie, valutato 25 milioni, più 10 milioni cash.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, tradimento Ramsey: scambio e sbarco nella grande rivale

LEGGI ANCHE >>>Colpo Vlahovic: “Un investimento troppo oneroso per la Juventus”

In scadenza nel 2025, il terzino del Lipsia ha collezionato 6 presenze con 2 assist e 468′ in campo.