La big inglese si fa sotto con lo scambio: no secco dell’Inter

L’Inter può dirsi soddisfatta di questa prima parte di stagione. I risultati stanno confermando il buon lavoro fatto dalla società in estate, sia nella scelta del nuovo allenatore che nella ricerca di nuovi interpreti funzionali al gioco di Inzaghi. Edin Dzeko ha avuto un impatto straordinario, ancora sottotono le prestazioni di Calhanoglu e Dumfries che, però, hanno grandi margini di miglioramento. Simone Inzaghi ha ridato credito anche a giocatori come Vidal e Vecino ma il faro del centrocampo rimane sempre Marcelo Brozovic che ha una situazione contrattuale piuttosto complicata. Il centrocampista croato ha un contratto in scadenza a giugno 2022 e non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo. La società vuole in tutti modi provare a trattenere ‘Epic Brozo’ ma deve fare i conti con le tante pretendenti in giro per l’Europa.

L’Arsenal ci prova per Brozovic e offre un attaccante

Tra le pretendenti nella corsa a Brozovic c’è anche l’Arsenal che lo sta monitorando da diverso tempo e vorrebbe accelerare in vista di gennaio per mettere in piedi uno scambio offrendo un attaccante che ha una valutazione di mercato simile a quella del croato.

Il giocatore in questione è Alexandre Lacazette, anche lui in scadenza a giugno 2022 con i Gunners. L’attaccante francese potrebbe esperienza e gol alla causa interista ma i nerazzurri non hanno alcuna intenzione di accettare la proposta del club londinese faranno di tutto per rinnovare il contratto di Brozovic.