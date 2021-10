Juventus, assalto dalla Premier: via a gennaio per 10 milioni!

La Juventus pensa al prossimo mercato: un giocatore potrebbe partire già a gennaio ed andare in Premier League

La Juventus sfrutta la sosta per recuperare le energie e ripartire con lo slancio delle ultime settimane. Al ritorno in campo, infatti, l’undici di Massimiliano Allegri è atteso da un trittico importante contro Roma, Zenit (Champions League) e Inter. La concentrazione è sul rettangolo verde, ma la dirigenza non può mettere da parte il mercato. I mesi estivi non hanno risolto tutti i problemi e a gennaio sono attesi movimenti, in entrata e in uscita.

La sosta per le nazionali ha riacceso il caso Aaron Ramsey. Il centrocampista del Galles si è lasciato andare ad uno sfogo, lamentando una preparazione sbagliata da parte dello staff bianconero che non gli permetterebbe di esprimersi al meglio. Parole forti per un giocatore utilizzato appena 98 minuti in stagione da Allegri e che potrebbe partire anzitempo.

Calciomercato Juventus, chiamata dalla Premier

Come riporta ‘todofichajes.com’, infatti, l’Everton sarebbe interessato all’acquisto del giocatore già a gennaio. Ramsey ha un contratto con la Juventus sino al 2023, ma il club inglese è convinto di poter prelevare il suo cartellino per una cifra attorno ai 10 milioni di euro. Il gallese ha sempre fatto bene in Premier League quando vestiva la maglia dell’Arsenal. Benitez potrebbe dargli una seconda giovinezza.

La Juventus riflette, consapevole che Ramsey difficilmente rientrerà nei piani futuri. Un buon tesoretto da 10 milioni potrebbe poi essere reinvestito per gli obiettivi in entrata: tra le priorità di Allegri ci sono una prima punta e – appunto – un centrocampista.