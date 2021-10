La Juventus cerca un bomber: Ramsey può essere la carta per lo scambio

La Juventus vuole prendere un attaccante a gennaio e spunta l’ipotesi di uno scambio con un club di Liga, che include Aaron Ramsey

Dopo la partenza di Cristiano Ronaldo, la Juventus ha provato a colmare la pesante assenza del portoghese con l’acquisto di Moise Kean. Diversi nodi, però, sono ancora da sciogliere per vedere ben delineato il futuro del reparto avanzato bianconero. Intanto, il rinnovo di Dybala, che sembra ormai soltanto questione di formalità, ma che non è ancora arrivato. Poi c’è la questione Morata, con la Vecchia Signora che ha rinnovato il prestito dello spagnolo per un anno e a giugno dovrà decidere se acquistarlo o lasciarlo andare. In questo contesto, già per gennaio, si prospetta un colpo di calciomercato interessante che starebbero provando a chiudere i dirigenti bianconeri.

LEGGI ANCHE >>> La big inglese si fa sotto con lo scambio: no secco dell’Inter

LEGGI ANCHE >>> La Juventus in attesa, svolta rinnovo per il big

La Juventus vuole Maxi Gomez del Valencia: Ramsey come parziale contropartita

Il calciatore nel mirino di Nedved e Cherubini, sarebbe Maxi Gomez, attaccante uruguaiano di 25 anni, attualmente in forza al Valencia. Il bomber, dotato di un fisico possente ma che ha un’ottima mobilità sul campo, ha un contratto in scadenza nel 2024 con i catalani e la sua quotazione non è inferiore ai 20 milioni di euro.

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Conte riparte dalla Premier: subito doppio ‘sgarbo’ a Juve e Milan

La Juventus, per far abbassare il costo del trasferimento, sarebbe pronta a mettere sul piatto il cartellino di Ramsey, valutato intorno ai 10 milioni, come parziale contropartita. Massimiliano Allegri, così, potrebbe disporre di una nuova punta, con margini di crescita ancora importanti, vedendo sacrificato quello che ormai è a tutti gli effetti un esubero.