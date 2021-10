Guardiola ‘punge’ il Milan: via allo scambio clamoroso!

Il Manchester City di Pep Guardiola punta al gioiello rossonero: offerta di scambio, ecco il top player per Pioli

A una settimana dall’impegno in Serie A a San Siro contro l’Hellas Verona, il Milan di Stefano Pioli recupera lentamente i reduci dagli impegni delle Nazionali. Un inizio di stagione positivo, in campionato, per i rossoneri attualmente posizionati a -2 dal Napoli capolista. Dal calcio giocato al calciomercato, per il ‘Diavolo’ sopraggiunge una nuova minaccia in vista del prossimo anno. Pep Guardiola guarda con interesse alla rosa allenata da Stefano Pioli, con un nome in particolare che sembrerebbe risalire nelle preferenze del tecnico spagnolo per il 2022. La priorità del Manchester City, stando a quanto riportato da ‘Fichajes.net’, è quella di cercare un nuovo terzino sulla corsia mancina di difesa ed il nome di Theo Hernandez stuzzica non poco Pep Guardiola. Il terzino rossonero sta stupendo anche con la Francia e dunque, oltre al PSG che ci ha pensato per mesi, adesso anche dalla Premier League può arrivare un’importante minaccia. L’idea di Guardiola porterebbe ad uno scambio per il terzino, in scadenza nel 2024 e valutato non meno di 50 milioni dal club di via Aldo Rossi: ecco la proposta.

Il City fa sul serio: scambio per Theo Hernandez

Theo Hernandez al Manchester City può aprire ad un clamoroso colpo per l’attacco di Stefano Pioli. L’idea dei ‘Citizens’ sarebbe quella di provare ad inserire Sterling o Mahrez nell’affare: il Milan, però, accetterebbe solo con l’ala inglese nello scambio.

Sterling, accostato in più occasioni alla Juventus, può quindi essere la pedina giusta per lo scambio sull’asse Milano-Manchester.

Guardiola ci prova, è Theo Hernandez il grande colpo del 2022 per la difesa del Manchester City.