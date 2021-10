Juventus, niente derby e giallo Nazionale: out contro il Torino

Caso dell’ultimo minuto in casa Juventus: Allegri non convoca il big per il Derby della Mole

L’obiettivo della Juventus di Massimiliano Allegri è chiaro: vincere per dare continuità al successo di Champions League contro il Chelsea. I bianconeri, già vigili per le prossime sessioni di calciomercato, non stanno brillando in questo primissimo scorcio di stagione, con l’allenatore livornese finito nell’occhio del ciclone per le prestazioni poco convincenti della sua Juventus. Ecco che il Derby della Mole contro il Torino di Ivan Juric rappresenta uno spartiacque necessario per tornare a credere ad una clamorosa rimonta sul Napoli capolista, a +10 sulla ‘Vecchia Signora’. È proprio dell’ultimo minuto l’assenza tra i convocati di Aaron Ramsey che nell’attuale stagione ha collezionato 4 presenze e solo 106′ in campo. Un rendimento sotto le aspettative, dopo i ‘contrasti’ estivi che hanno allontanato dal progetto bianconero il centrocampista ex Arsenal. Il gallese non ci sarà contro il Torino, con Allegri che può riabbracciare i rientri di Kaio Jorge e Arthur. Il ‘mistero’ riguardo a Ramsey, però, potrebbe essere ricercato ben oltre i guai fisici del centrocampista. Prima della gara vinta contro il Chelsea, il gallese aveva accusato un problema muscolare che non gli ha permesso di scendere in campo.

Juventus, nuovo ‘caso’ Ramsey: salta il derby

Adesso, dopo il forfait con i ‘Blues’ e proprio ora con i granata, in occasione della sosta per le Nazionali il Galles ha deciso di convocare comunque il giocatore.

Ci si chiede, dunque, quali siano le reali condizioni fisiche di Ramsey, ancora sofferente per il guaio muscolare che non gli ha permesso di giocare contro il Chelsea.

Il giocatore appare ormai sempre più lontano dalle prime scelte di Allegri, nonostante un ricco ingaggio da 7 milioni all’anno.