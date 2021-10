Juventus, ‘alleanza’ con Raiola: si chiude a giugno o gratis nel 2023

La Juventus è sempre molto attiva sul calciomercato. Possibile nuovo grande affare con Mino Raiola

Dell’esistenza di un eccellente rapporto tra la Juventus e Mino Raiola se n’è avuta ulteriore conferma, anche se non ce n’era il bisogno, nell’affare Kean concluso dai bianconeri sul finire della scorso calciomercato estivo e nel bel mezzo dell’addio di Cristiano Ronaldo. Ma anche in quello per Mohamed Ihattaren, andato in porto nell’ultimo giorno. Il fantasista olandese di origini marocchine è stato strappato al Psv e immediatamente girato in prestito alla Sampdoria. Sempre in Olanda, e con la regia dello stesso Raiola, Cherubini e soci potrebbero portare a termine un’altra operazione.

Questa, però, decisamente più importante visto che avrebbe come protagonista quello che molti se non tutti gli addetti ai lavori considerano l’erede di Pogba. O meglio, il ‘nuovo Pogba’. Parliamo di Ryan Gravenberch, 19enne in forza all’Ajax nel mirino quasi di mezza Europa, Barcellona e big inglesi in testa.

Secondo indiscrezioni la Juventus può presto trovare un accordo con il procuratore del classe 2002, ovvero Mino Raiola, in vista della prossima estate quando i ‘Lancieri’ potrebbero lasciarlo partire per una quindicina di milioni di euro dato che il suo contratto scade nel 2023. Oppure proprio in ottica 2023, con la possibilità per ‘La Vecchia Signora’ di portarselo a casa senza tirare fuori nemmeno un euro – come fu del resto per Pogba diversi anni fa, commissioni escluse – per il cartellino.

Calciomercato Juventus, da de Ligt a Bernardeschi: contatti fitti con Raiola

Juve e Raiola sono in costante contatto. In bianconero, infatti, l’agente ha già tanti calciatori. Tra questi spicca de Ligt, per il quale si parla sia di possibile rinnovo che di cessione a giugno per fare cassa. E’ suo poi pure Federico Bernardeschi, tornato prezioso con Allegri: il classe ’94 potrebbe prolungare il contratto in scadenza a fine stagione.

A.R.