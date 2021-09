Avventura al capolinea: la Juve lo offre per l’attaccante!

La Juventus vuole liberarsi di Aaron Ramsey: possibile affare in Premier League. Tutte le cifre e i dettagli

La Juve non può più sbagliare. Questa sera la squadra di Massimiliano Allegri fa il suo esordio in Champions League, sul campo del Malmoe, in una gara già delicata per il cammino nella massima competizione europea. Il tecnico attende una reazione e risposte immediate dalla sua squadra, in particolare dal centrocampo. Risposte che finora non ha mai dato Aaron Ramsey. Il gallese ha ampiamente deluso le aspettative dal suo arrivo a Torino a parametro zero, soprattutto alla luce dell'altissimo ingaggio da oltre 7 milioni di euro l'anno. Cifre che in estate hanno bloccato la partenza del gallese. L'ex Arsenal ha avuto interessamenti soprattutto dalla Premier League e con ogni probabilità la Juve cercherà una soluzione già a gennaio. Ramsey è in cima alla lista dei partenti e la dirigenza potrebbe forzare per la sua cessione nel prossimo calciomercato invernale: ecco il possibile affare in Premier League. Tutte le cifre e i dettagli.

Ramsey può tornare in Premier League: offerto per il bomber

Tra le squadre accostate al gallese nel corso del calciomercato estivo c'è stato anche l'Arsenal. Si è infatti parlato del suo possibile ritorno ai 'Gunners', dove di fatto si è visto un Ramsey mai visto in bianconero. Il giocatore potrebbe così essere riproposto a gennaio dalla Juve. Ramsey è in scadenza di contratto nel 2023 e valutato circa 15 milioni di euro, e potrebbe essere sfruttato come contropartita tecnica per arrivare a Lacazette. La società bianconera è alla ricerca di attaccanti ed il francese ha un contratto in scadenza nel 2022.

Una possibile occasione a gennaio con l’inserimento di Ramsey nell’affare più un piccolo conguaglio in favore dei bianconeri vista l’imminente scadenza di Lacazette. Un’eventuale operazione che accontenterebbe tutte le parti in causa. Staremo a vedere.