Torino-Juventus, formazioni UFFICIALI: Allegri fa fuori un big

Sta per prendere il via il derby della Mole tra Torino e Juventus: ecco le formazioni ufficiali dell’incontro, sorpresa Allegri

Ci siamo. Sta per partire il derby della Mole Torino-Juventus. Un match molto significativo per la classifica, oltre che per il valore storico della stracittadina. Gli allenatori, Juric e Allegri, hanno diramato le formazioni ufficiali dell’incontro. A sorpresa, il tecnico bianconero lascia in panchina Juan Cuadrado, preferendogli Danilo su quella corsia. Oltre al colombiano, panchina anche per Bentancur e Bonucci.

LEGGI ANCHE>>> Si infrange il sogno della Juventus: “Verrà al Real Madrid”

Di seguito le scelte dei tecnici.

TORINO-JUVENTUS

TORINO (3-5-2): Milinkovic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Pobega, Ola Aina; Brekalo, Sanabria. All.: Juric.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot; Bernardeschi, Kean. All.: Allegri.