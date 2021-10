Inter, addio Brozovic e ritorno di fiamma: rispunta l’ex Juventus

L’Inter programma già un possibile colpo di spessore per il calciomercato 2022: ecco l’erede di Brozovic

L’Inter è già proiettata al 2022. Sarà un calciomercato, quello della prossima estate, che può regalare non poche sorprese alla rosa allenata da Simone Inzaghi. I campioni d’Italia rischiano di perdere Marcelo Brozovic, in scadenza tra meno di un anno e perno fondamentale per la mediana nerazzurra. Ecco che Marotta lavora al possibile erede del talento croato che può lasciare l’Inter, con un importante buco dal colmare in mezzo al campo. L’ultima idea di Marotta porta ad un ritorno di fiamma, per un profilo già avvicinato durante l’estate e che può tornare di moda nella prossim estate: Miralem Pjanic.

LEGGI ANCHE >>>Attenta Inter, nuovo affare alla Lukaku | ‘Follia’ da 115 milioni

LEGGI ANCHE >>>Inzaghi può sorridere: annuncio e rinforzo a gennaio per l’Inter!

Calciomercato Inter, il piano per Pjanic

Il bosniaco, in prestito al Besiktas, dovrebbe tornare in Spagna per poi ripartire. I nerazzurri lavorerebbero ad un prestito con diritto di riscatto con il giocatore disposto a tagliarsi parte dell’importante ingaggio pur di fare ritorno in Serie A.

LEGGI ANCHE >>>Inzaghi si sbilancia in vista di Sassuolo-Inter: da Handanovic a Calhanoglu

LEGGI ANCHE >>>Inter, perdita record in Italia: il comunicato UFFICIALE

Nell’ultimo disastroso anno in Catalogna, l’ex Roma ha collezionato solo 1295′, 30 presenze senza nè reti nè assist.